Врачи в Новороссийске вытащили из головы мужчины червя-паразита

Врачи в Новороссийске, вскрыв гнойник, вытащили из головы местного жителя червя-паразита. Об этом сообщается в Telegram-канале городской больницы № 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Городской больницы № 1 Новороссийска Фото: Telegram-канал Городской больницы № 1 Новороссийска

Молодой человек обратился в больницу с сильным отеком лица и жалобами на боли в области отека. Его госпитализировали с воспалением, а когда хирург вскрыл гнойник, он достал из него белого тонкого червя.

Как сообщает медучреждение, такое заболевание называется дирофиляриоз, его разносчиками являются комары. Когда комар кусает заболевшее животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые при укусе он передает уже человеку.

«На сегодняшний день пострадавший чувствует себя хорошо и после операции продолжает лечение в условиях дневного стационара. А червяк теперь является экспонатом в ординаторской челюстно-лицевого отделения Городской больницы», - говорится в сообщении.

Телеканалу «Рен-ТВ» пострадавший рассказал, что, несмотря на произошедшее с ним, фобий к насекомым он испытывать не стал, но впредь будет более аккуратен на природе.

Михаил Волкодав

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