В Иркутске отменен рейс в Новосибирск из-за неисправности в крыле самолета

Доследственная проверка начата в Иркутской области по факту технической неисправности Embraer 170, следовавшего рейсом Иркутск-Новосибирск. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительны данным, при предполетном осмотре был выявлен обрыв двух вспомогательных тяг в левом крыле. Рейс отменен. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова