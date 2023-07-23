В начале предстоящей недели в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. В понедельник, 24 июля, в регионе ночью температура воздуха составит +10°…+15°C, днем — +20…+25°C. Эксперты прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге ночью будет +13…+15°C, днем +22…+24°C. Переменная облачность, без существенных осадков.

Во вторник и среду, 25 и 26 июля, температура воздуха в Свердловской области будет достигать +25°C, в Екатеринбурге — +24°C. В регионе оба дня будут переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге ожидаются небольшие дожди.

К концу недели ожидается небольшое потепление. По предварительному прогнозу, в субботу, 29 июля, в Екатеринбурге воздух прогреется до +27°C.

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