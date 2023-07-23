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Челябинец в медицинской маске ограбил салон связи в Ленинском районе

В салон связи в Ленинском районе Челябинска накануне вечером забежал грабитель, который разбил витрину, сложил в сумку 21 телефон и скрылся. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, лицо преступник скрывал под медицинской маской.

В полицию сообщил продавец. Сотрудники МВД составили описание грабителя и провели работу по установлению маршрута его движения. В результате задержали ранее судимого челябинца 2001 года рождения. «Установлено, что похищенные гаджеты он успел сбыть в скупки, друзьям, денежные средства потратил, лишь один украденный телефон был у него при себе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Его поместили изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

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