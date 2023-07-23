В минувшие сутки в двух районах Удмуртии произошло два пожара из-за замыкания электропроводки

За прошедшие дежурные сутки в двух районах Удмуртии из-за недостатков конструкции и изготовления электрооборудования произошло два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Вечером 22 июля в Красном Яре Можгинского района огнем уничтожена кровля дома, двух хлевов и лабаза, поврежден дом. Площадь пожара составила 220 кв. м. По предварительным данным, причиной послужило короткое замыкание электропроводки в помещении.

По тем же предварительным причинам, утром 23 июля в Подгорном Киясовского района сгорела кровля дома и надворные постройки, повреждена отделка соседнего дома и стена омшаника. Площадь пожара — 231 кв. м.