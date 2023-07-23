СК проводит проверку по факту ДТП с шестью пострадавшими под Кыштымом

Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии, произошедшей вчера на 16-м километре автодороги Кыштым – Большие Егоусты, когда лесовоз сбил тренера и пятерых участников команды велосипедистов из Свердловской области.

«С автомобилем спортивной команды, припаркованным на обочине дороги, совершил столкновение грузовой автомобиль, перевозивший бревна. Участникам команды, трое из которых являются несовершеннолетними, оказывается необходимая медицинская помощь»,- сообщают в региональном управлении СК.

По итогам доследственной проверки, взятой под контроль начальника управления Петра Рещетникова, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В прокуратуре заявили, что ведомство проконтролирует ход работы следователей. В ведомстве также сообщают некоторые подробности аварии. По их данным, водитель автомобиля «Урал» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно двигавшимся УАЗом. «После столкновения автомобили выехали на правую по ходу движения обочину, где совершили наезд на стоящий автомобиль “Тойота”, который от удара продвинулся вперед и совершил наезд на шестерых пешеходов, стоящих перед автомобилем».

В минздраве Челябинской области сообщали, что из шести пострадавших трое – дети. Три человека госпитализированы с травмами в больницу Кыштыма, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Одного ребенка эвакуировали вертолетом медицины катастроф в областную детскую больницу в Челябинск.