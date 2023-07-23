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Движение трамваев по Шоссе Металлургов в Челябинске возобновится с понедельника

С 24 июля возобновят движение трамваев № 3, 10, 14, 18, 19 и 20 по Шоссе Металлургов. Об этом сообщают в администрации Челябинска. Также в мэрии информируют об отмене автобусного маршрута КМ2 «Черкасская – ЦХП», который вводили на время ремонта трамвайных путей. Сегодня он работает последний день.

При этом в схему движения маршрутов №10 и 20 внесли изменения. «Десятка» будет курсировать по маршруту Першино – ЧМК – ЦХП (без заезда на Коксохим), «двадцатка» - ЧМК – Теплотехнический институт – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (до открытия движения на областную больницу).

Изменения в трамвайные маршруты в Челябинске вводятся в связи с работами по ремонту путей, которые идут по всему городу. В этом строительном сезоне власти рассчитывают капитально отремонтировать 43 трамвайных переезда.

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