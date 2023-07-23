Каждый третий опрошенный челябинец хотел бы работать на госслужбе

О желании работать на государственной службе заявили 33% челябинцев, не имеющих такого опыта, опрошенных порталом по поиску работы Superjob. Среди мужчин респондентов, готовых трудиться в госорганах, 37%, среди женщин – 30%. 49% жителей областного центра заявили, что не хотят работать в государственных организациях.

«Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных: 28% среди молодежи до 24 лет, 37% среди горожан старше 45 лет,- говорится в сообщении рекрутингового портала. – Число интересующихся госслужбой растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 35% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц и 41% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб».

При этом, по данным авторов исследования, челябинцы полагают, что стать госслужащими можно лишь коррупционным путем, для трудоустройства чиновником нужны деньги или связи.

Superjob отмечает, что за год количество вакансий на государственной гражданской службе уменьшилось на 13%, а число резюме сократилось на 35%.