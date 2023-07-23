Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руководство «Трактора» прошло тестирование на наркотики

Все руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» прошло тестирование на запрещенные вещества после того, как директора команды по спортивному развитию Александра Шинина задержали с наркотиками.

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный»,- цитирует генерального директора черно-белых Ивана Савина «РБ Спорт».

О задержании Адександра Шинина стало известно 20 июля. Сразу после этого спортивный директор «Трактора», который также является бывшим капитаном команды, был уволен из клуба.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...