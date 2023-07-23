Руководство «Трактора» прошло тестирование на наркотики

Все руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» прошло тестирование на запрещенные вещества после того, как директора команды по спортивному развитию Александра Шинина задержали с наркотиками.

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный»,- цитирует генерального директора черно-белых Ивана Савина «РБ Спорт».

О задержании Адександра Шинина стало известно 20 июля. Сразу после этого спортивный директор «Трактора», который также является бывшим капитаном команды, был уволен из клуба.