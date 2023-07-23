Новый астраханский агрокомплекс появится в Енотаевском районе

Агрокомплекс по выращиванию и переработке кормовых культур построят в Енотаевском районе Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На предприятии будут производить сено, тюки, гранулы люцерны и многолетних трав, используя уникальную для страны технологию искусственной сушки», — говорится в релизе.

В рамках проекта планируют создать больше 70 рабочих мест и «снизить нагрузку на пастбища». Мощность комплекса должна составить 20 т в час.

Реализация особо значимого проекта началась с подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Васенина

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