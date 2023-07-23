Подряд на 17 млрд рублей в Прикамье разыграют не на конкурсной основе

ООО «Пермь-Арена», являющееся концессионером по строительству многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ, определит подрядчика без проведения процедуры торгов, сообщает Properm.Ru со ссылкой на Фонд развития Пермского края (управляет ООО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Напомним, в начале июня подряд был выставлен на торги со стартовой ценой контракта — 17, 1 млрд рублей. Заявки принимались с 16 июня до 3 июля. Конкурентная закупка была признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. «В соответствии с положением о закупках компании возможен вариант заключения договора генподряда с единственным поставщиком. На текущий момент есть несколько интересантов, ведутся переговоры», — прокомментировали в ФРПК.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет возвести арену общей площадью не менее 75 тыс. кв. м и вместимостью 10,5 тыс. человек. К работам необходимо приступить на следующий день после заключения договора. Всего на их выполнение отводится 40 месяцев, включая три месяца подготовительного периода.

Строительство многофункциональной арены было включено в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. По объект выделено три земельных участка на территории бывшего «Товарного двора» в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м. Проект реализуется на условиях концессии. Концессионером выступило ООО «Пермь-Арена», учрежденное ФРПК в июне прошлого года. Ранее сообщалось, что совокупные затраты на строительство арены могут составить 27,2 млрд руб.: около 17 млрд руб. закладывалось на капитальные расходы, остальное — операционные затраты, НДС по капитальным вложениям, банковские комиссии, процентные ставки и гарантии. В начале июня этого года компания «Пермь-Арена» подписала кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на финансирование проекта. Банк выделит на его реализацию 18,6 млрд руб.