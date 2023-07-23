Осужденный был ранен при попытке побега из ИК-19 в Тавде

В ИК-19 в Тавде (Свердловская область) предотвратили побег мужчины, который был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет (ст. 132 ч. 4 п. «б», 69 ч. 3, 4, 97 ч. 1 п. «д», 99 ч. 2 УК РФ), и приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Инцидент произошел 21 июля.

Мужчина работал контролером деревообрабатывающего производства, в 17:00 он самовольно покинул рабочее место и пошел к ограждению. Часовой заметил его, сделал предупредительный выстрел, но осужденный преодолел внешнюю тропу наряда. В 17.20 его задержали на территории, прилегающей к колонии. При попытке побега осужденный получил ранение, его поместили в больницу.

ИК-19 — исправительная колония строгого режима для мужчин ранее отбывавших наказание.

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