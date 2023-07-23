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«Ингрупп» приобрел здание бывшего ресторана «Живаго» с помощью кредита

Девелопер «Ингрупп» приобрел здание бывшего ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37 с помощью кредитных средств Сбербанка. Как указано в выписке Росреестра, сделка по покупке участка на ул. Ленина, 37 была зарегистрирована в апреле этого года со структурой застройщика ООО СЗ «Стром». Договор ипотеки в отношении этого актива со Сбербанком подписали 25 мая. Обременение на участок со зданием действует с 25 мая 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

ООО СЗ «Стром» - компания холдинга «Ингрупп», учрежденная предпринимателем Алексеем Перевозчиковым еще в 2012 году.

Напомним, здание бывшего ресторана «Живаго» собственник «Конкур-Пермь» пытался продать с 2020 года. Впервые актив выставили на открытую продажу за 145 млн руб. Им, в частности, интересовались девелоперы для возведения жилья. Руководство края было против жилой застройки площадки и хотело сменить зонирование участка на такое, которое не предусматривает жилые дома. В 2022 году краевые власти собирались купить объект для нужд минсоцразвития. Стоимость здания площадью 2,9 тыс. кв. м (участок 3 тыс. кв. м) могла составить не более 130 млн руб., однако потом краевые власти отказались от этой покупки из соображений экономии. В начале апреля в «Ингрупп» отмечали, что концепция развития объекта по ул. Ленина, 37 пока не определена.

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