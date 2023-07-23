Superjob: россияне считают неоправданно высокими зарплаты депутатов

Зарплаты депутатов, государственных служащих и чиновников россияне чаще всего считают неоправданно высокими. В список самых переоцененных профессий также вошли руководители и директора, футболисты и блогеры. Это следует из опроса сервиса Superjob, который приводит ТАСС.

В опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения во всех округах страны. Им предложили ответить, представителей какой профессии они считают самыми переоцененными на рынке труда и чьи зарплаты, как им кажется, неоправданно высоки.

Большая часть опрошенных (23%) назвала неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков, 13% — госслужащих и чиновников, 11% — менеджеров, 9% — директоров и руководителей, а 6% — сотрудников IT-сектора. При этом 4% опрошенных считают слишком высокими зарплаты футболистов, артистов и актеров, еще 2% — блогеров.

Анастасия Ларина