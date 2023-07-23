Для покупки алкоголя или табака каждый четвертый житель Ижевска готов сдать биометрию

Каждый четвертый житель столицы Удмуртии готов сдать биометрию для покупки алкоголя или табака. Как сообщает сервис SuperJob, крупные торговые сети обратились в минцифры страны с просьбой организовать возможность использовать биометрические данные для подтверждения возраста покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Для покупки алкоголя биометрические данные готовы сдать 24% жителей Ижевска, 65% выступают против. Последние не уверены в безопасности хранения своих данных, а те, кто готов к сдаче биометрии, объясняют свое решение удобством. Кроме того, по их мнению, такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним.

Ради покупки табака готовы сдать биометрию 26% жителей Ижевска, против — 58%. При этом женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин — 33% против 22%.