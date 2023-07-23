Александр Хинштейн сообщил, что спецслужбы до последнего пытались убедить сдаться красноярца, захватившего дом в Подмосковье

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спецслужбы «до последнего пытались не допустить силовой вариант и убедить сдаться» 35-летнего жителя Красноярска Вячеслава Черненко, который накануне захватил дом в коттеджном поселке «Шервуд» в Истринском районе Подмосковья. «Долго велись переговоры с участием его матери, которую экстренно разыскали в Красноярске. Несколько раз штурм прерывали для попытки переговоров. Только, исчерпав все возможности бескровного исхода, СОБР пошел на ликвидацию стрелка»,– написал депутат в своем Telegram-канале.

По данным СКР, мужчина проник в частный дом утром 22 июля. На требования полиции прекратить противоправные действия мужчина продемонстрировал оружие и забаррикадировался в доме. Также мужчина попытался захватить заложников – полицейского и охранников, прибывших в коттедж из-за сработавшей сигнализации, сообщил РБК. Однако им удалось выбраться из дома.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что, так как «на законные требования сотрудников полиции мужчина не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства». «В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Александр Хинштейн сообщил, что «операция — с момента прибытия СОБР Росгвардии «Булат» до ликвидации Черненко — заняла 5,5 часов».

Возбуждено дело об угрозе применения насилия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова