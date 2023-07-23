Уголовное дело о халатности чиновников мэрии, не расселивших аварийный дом, взято на контроль главой СКР

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по факту халатного исполнения обязанностей должностными лицами мэрии, не расселившими аварийный многоквартирный дом по ул. Ногина. Дом был признан непригодным для проживания в 2019 году, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. По данным жильцов, опубликованным в соцсетях, в доме отсутствуют коммуникации, в потолке – дыры, перекрытия сгнили. Расселение дома запланировано на 2026 год.

Доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу, по завершении расследования – о его результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан затребовал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает следственное управление.

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Оксана Павлова