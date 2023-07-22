«Амкар» победил во втором матче подряд

Пермский футбольный клуб «Амкар» продолжает успешное выступление в чемпионате второй лиги. Во втором туре первенства среди команд «серебряной» группы Дивизиона «А» подопечные Ивана Черенчикова на выезде обыграли столичный клуб «Чертаново». Итог поединка 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Голы забили Давид Папикян и Иван Матюшенко.

Напомним, что в первом туре «Амкар» одержал победу в гостях в Челябинске. На своем поле болельщики смогут увидеть пермскую команду 29 июля. Соперником будет липецкий «Металлург».