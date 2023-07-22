Дело об убийстве девочки передано в СК России, главу пермского следкома ждет проверка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве подростком 15-летней девочки в Пермском крае в Главное следственное управление СК России, сообщает сайт ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для этого, по данным СК, стало обращение свыше 20 жителей Прикамья в комитет, в котором они выразили не несогласие с ходом расследования.

Напомним, как считает следствие, 8 июля 2023 года житель Октябрьского муниципального округа, облил горючей жидкостью свою пятнадцатилетнюю подругу и поджег ее. С ожогами 90% тела она была доставлена в местную больницу, а затем перевезена в Пермь. Недавно подросток скончалась.

В своем обращении подписанты поставили под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил указанное преступление один, и высказывают предположения о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения.

Жители Октябрьского утверждали, что преступников было трое. Однако пермские следователи утверждали, что убийца действовал в одиночку.

В связи с этим господин Бастрыкин также поручил центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, ведущих это дело.