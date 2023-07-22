Вакцинация меняет порядок

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса могут прекратить. Минздрав считает уместным перейти к вакцинации лишь уязвимых категорий: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых, а также совершеннолетних, которые не переболели COVID-19 и не делали прививку. В проекте приказа ведомства говорится, что в России сформировался высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Впрочем, точные данные не приводятся, и это вызывает вопросы, ведь летом 2022 года оперативный штаб официально сообщал о снижении коллективного иммунитета до 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обязательная вакцинация для работников сфер торговли и обслуживания, образования и здравоохранения вводилась на уровне регионов.

С прошлого года некоторые субъекты стали отменять это требование. Прививаться от COVID-19 сейчас бессмысленно, прежде всего, из-за самих препаратов, объясняет профессор Высшей школы экономики, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов:

«Когда говорят о коллективном иммунитете, имеют в виду такой уровень, когда инфекция не может распространяться. Такого иммунитета в России никогда не было достигнуто, потому что вакцины не защищали от заражений. Поэтому отсылки к формированию коллективного иммунитета не имели смысла тогда и тем более не имеют сейчас. По большому счету Министерство здравоохранения понимает, что нужно заканчивать историю с вакцинацией. Сейчас коронавирусная инфекция протекает легко. В России есть единственная вакцина, которая была сделана против оригинальной версии коронавируса. Но она, очевидно, не годится для ревакцинации. Надеюсь, Минздрав удалит эту вакцинацию из календаря и сделает ее необязательной. Сейчас, если следовать приказу, медицинские работники, преподаватели, воспитатели детских садов обязаны вакцинироваться.

Если начнется вспышка заболеваемости, есть небольшая вероятность того, что вирус будет убийственным. Но очень важно, что это будет уже другой вирус. Нужно будет сначала сделать новую вакцину. При этом делать заготовки этой вакцины нет смысла, во-первых, потому что она все равно скиснет. Большинство вакцин плохо хранятся. Поэтому в 2020 году была первоначально поставлена задача сделать сухую вакцину, лиофилизированную. Потом просто все об этом забыли».

В мае 2021 года Минздрав сообщал о намерении вакцинировать от коронавируса 60% россиян. На эти цели из бюджета планировалось дополнительно выделить 26, 5 млрд руб. Сколько средств было потрачено ранее на госзакупку вакцин, ведомство не уточняло. «Ведомости» тогда писали, что чиновники относят эту информацию к гостайне. Совокупная чистая прибыль производителей и дистрибьюторов вакцин, по подсчетам Forbes в 2021 году почти в семь раз превысила показатели 2020-го. А один такой игрок — «Генериум» — даже пополнил рейтинг самых прибыльных российских компаний по итогам 2021 года.

Отказ от массовой вакцинации заставит игроков адаптировать производственные мощности, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов:

«После того, как пандемия пошла на спад, объемы упали на 95%. Инвестиции в производственные мощности и продвижение препаратов действительно были очень серьезные. Но большинство из сформированных предприятий может использоваться для производства других препаратов. По крайней мере, если говорить о векторных вакцинах. Понятно, что объемы вряд ли будут сопоставимыми. Я не думаю, что кто-то из фармкомпаний всерьез рассчитывал, что они будут на этом зарабатывать десятки лет.

Расходы, которые понесли компании, они уже компенсировали и в ряде случаев многократно. Специфичные препараты, которые имели отношение к коронавирусу, их объемы потребления сократились, опять же я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что они будут в тех же объемах востребованы на протяжении десятилетий. Но все, что касается поставщиков производственного оборудования, каких-то комплектующих, вспомогательных веществ, там по большей части все это взаимозаменяемое, каких-то специальных позиций, которые специфичны к COVID-19, не было. Объемы сократятся, но незначительно».

Проект приказа Минздрава оговаривает и новый порядок ревакцинации от коронавируса. Ее предлагается проводить не ранее чем через год — после предыдущей прививки. Изменения должны вступить в силу с апреля 2024 года.

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Елизавета Скобцова