В Майкопе из-за вылетевшего на набережную внедорожника погиб ребенок

В Майкопе 9-летний ребенок погиб из-за ДТП на городской набережной. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мурат Кумпилов Фото: Мурат Кумпилов

По его словам, ДТП произошло днем 22 июля Водитель внедорожника ехал по улице Спортивной в направлении городского парка, но не справился с управлением и съехал со склона набережной.

Кроме погибшего мальчика, травмы различной степени тяжести получили еще несколько человек. «Посетил в больнице пострадавших, взял на контроль ход их лечения, а также ход расследования ЧП», — написал Мурат Кумпилов.

Александр Орлов

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