«Зенит» победил «Пари НН» в матче РПЛ со счетом 2:0

Со счетом 2:0 в пользу «Зенита» окончился матч первого тура сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургской команды с нижегородским «Пари НН». Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород».

Оба гола забил Касео Матьерра на 57-й и 83-1 минутах. В матче также была выдана красная карточка, ее получил Виктор Александров после нарушения против полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Следующий матч «Зенита» в рамках РПЛ пройдет на «Газпром Арене» 25 июля. Команда сразится с грозненским «Ахматом».

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