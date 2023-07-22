Раненого на Запорожье фотокорреспондента Михальчевского хотят отправить на лечение в Крым

Раненого в Запорожской области фотокорреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского перевозят в Мелитополь. Если позволит состояние, то отправят на лечение в Крым, заявил советник главы республики Олег Крючков.

Как сообщает Минобороны РФ, Михальчевский и группа других журналистов были ранены в результате обстрела населенного пункта Пятихатки. По информации ведомства, подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар кассетными боеприпасами. В результате атаки погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

Константин Михальческий, по информации «РИА Новости», получил травмы различной степени тяжести. В общей сложности, известно о еще двух пострадавших, в том числе, сотруднике МИЦ «Известия». Минобороны РФ утверждает, что состояние здоровья других сотрудников СМИ, стабильное, угрозы жизни нет.

Александр Орлов

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