Шесть человек пострадали в ДТП с лесовозом под Кыштымом

В районе поселка Слюдорудник недалеко от Кыштыма в Челябинской области произошла авария, в которой пострадало шесть человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, водитель лесовоза, выехав на встречную полосу, сбил группу велосипедистов из Свердловской области, участвовавших в соревнованиях, а также легковой автомобиль. Как сообщают в пресс-службе правительства Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному минздраву «включиться в процесс оказания помощи» спортсменам.

«По данным экстренных служб, ДТП с участием лесовоза и легкового автомобиля произошло 22 июля на 13 километре автодороги Кыштым – Большие Егусты, - сообщается в telegram-канале “Свердловский пул”. – В результате аварии пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Пострадавшие были сразу направлены в больницу Кыштыма».

По информации правительства Челябинской области, на место аварии выехали несколько бригад скорой помощи. Госпитализация потребовалась троим пострадавшим, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Одного ребенка отправят в Челябинскую областную детскую клиническую больницу на вертолете.

На место аварии по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера выехала первый замминистра спорта Анна Кодина. Евгений Куйвашев направил в соседний регион министра спорта Леонида Рапопорта.