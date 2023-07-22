Розничный товарооборот в Волгоградской области составил в первом полугодии 228,6 миллиарда

По темпам роста розничного товарооборота Волгоградская область стала третьей в Южном федеральном округе (ЮФО). Об этом говорится в поздравлении с Днем работника торговли, размещенном на сайте комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

Рост составил 3,5% к аналогичному периоду прошлого года — первым пяти месяцам. Товарооборот составил 228,6 млрд руб.

«По последним отчетным данным доля сферы торговли составила 13,3% в общем объеме ВРП (валовой региональный продукт — „Ъ“)», — сообщили в комитете.

Чиновники уточнили, что на сегодняшний день в сфере торговли Волгоградской области работают свыше 200 тыс. человек.

Дарья Васенина

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