Челябинский облизбирком рассмотрит заявку на референдум о прямых выборах глав

Избирательная комиссия Челябинской области в понедельник, 24 июля, проведет заседание, где рассмотрят вопрос о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Речь идет о запросе на организацию голосования жителей региона по вопросу возврата прямых выборов глав городов и районов, сообщил на странице в VK один из заявителей, председатель челябинского реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«После регистрации ходатайства инициативной группы все документы должны быть переданы в заксобрание Челябинской области, которое обязано уведомить об этой инициативе президента, Совет Федерации, Госдуму, правительство и ЦИК, а также проверить формулировки вопросов (еще 15 дней),- отметил господин Щербаков. – После регистрации инициативной группы выдается свидетельство, можно открывать счет и собирать подписи в поддержку референдума».