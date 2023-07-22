В Челябинской области открылся Бушуевский фестиваль

В Златоусте стартовал двухдневный Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия. Он проходит на площадке возле торгово-развлекательного комплекса «Тарелка».

На фестивале работает несколько площадок – «Оружейники» ,»Реконструкция», «Сценическая», «Город мастеров», «Деревня кузнецов» и «Площадка детских мастер-классов».

Впервые на фестивале представлен арт-объект «Черный нож» - девятиметровый клинок, изготовленный Златоустовской оружейной фабрикой. На площадке «Историческая реконструкция» в первый раз в истории фестиваля проходят показательные выступления – сражения средневековых воинов, мастер-классы по стрельбе из лука, изготовление куклы-оберега, сообщают организаторы.

В программе фестиваля концерты, интерактивные анимационные программы, выставки, ярмарка, тематические творческие конкурсы.

В этом году Бушуевский фестиваль проводится в шестой раз. В прошлом году мероприятие посетило 40 тыс. человек.