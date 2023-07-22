Красную площадь закрывали во время вручения дипломов выпускникам Университета МВД

В пресс-службе МВД объяснили закрытие Красной площади и Мавзолея для посетителей в субботу, 22 июля. На Красной площади состоялось вручение дипломов выпускникам Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Дипломы вручал глава ведомства Владимир Колокольцев.

Во время мероприятия господин Колокольцев подчеркнул, что на сегодняшний день сотрудники полиции также выполняют задачи в зоне военной операции, а проявление ими «высочайших гражданских качеств» считается примером «доблести и подлинного патриотизма». Он также отметил мужество выпускников, проявленное в ходе задержания преступников.

Согласно сообщению пресс-службы, в этом году с отличием университет окончили 159 выпускников, с золотой медалью — 16, среди них также есть те, кто был удостоен стипендий президента и правительства РФ.

20 июля ФСО сообщала, что Красная площадь и Мавзолей будут недоступны для посещения 22 июля из-за мероприятия, какого именно — не уточнялось.