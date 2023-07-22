В Сочи сгорела хозпостройка площадью 80 квадратных метров

В сочинском микрорайоне Молдовка произошел крупный пожар на ул. Костромской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 11:16. Приехавшие на место пожарные установили, что горит хозяйственная постройка площадью 80 кв. м. Локализовать пожар удалось в 11:35. В 12:06 возгорание было полностью потушено.

Тушением пожара занимались 13 человек и четыре единицы техники.

Александр Орлов

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