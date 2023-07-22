В ЖК «Большой» в Краснодаре погиб мужчина, выпавший с 18-го этажа

Неизвестный мужчина погиб, выпав с 18-го этажа в жилом комплексе «Большой» в Краснодаре. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Борс Фото: Давид Борс

Причины произошедшего пока неизвестны. Местные жители заявили, что тело мужчины довольно долго лежало на стилобате, прежде чем его прикрыли от взглядов окружающих и чтобы не шокировать жильцов.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в ведомстве.

Александр Орлов

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