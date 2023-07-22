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Коммерсантъ FM
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В первом полугодии в Челябинской области на десять браков пришлось девять разводов

В январе-июне в Челябинской области было заключено 9178 браков. Количество оформленных разводов в регионе за тот же период составило 90% от этого показателя – 8288. Такие данные привела первый заместитель губернатора Ирина Гехт в своем telegram-канале.

До этого два года подряд в регионе фиксировали позитивную динамику – разница в показателях между браками и разводами увеличивалась два года подряд после «ковидного» 2020 года, когда количество свадеб снизилось из-за пандемии. По данным Росстата, которые приводит Ирина Гехт, 2020-м поженились 18599 пар, а развелись – 16052.

«В 2021 году было заключено 21 997 браков, а 18 368 союзов расторгнуто. В 2022 году разница в показателях увеличилась еще больше: 25 221 брак, 17 545 разводов», - говорится в telegram-канале вице-губернатора. Таким образом, доля разводов по отношению к заключенным бракам в 2020-2022 годах составляла 86%, 83% и 69% соответственно.

При этом, согласно данным Росстата за предыдущие два года, у статистики браков есть сезонность – в 2021 и 2022 годах россияне намного чаще женились как раз во второй половине года, поэтому по итогам всего 2023-го соотношение может быть не таким, как за первые шесть месяцев.

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