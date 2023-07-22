Во Владивостоке один человек пострадал в результате перестрелки на трассе

На трассе Де-Фриз-Патрокл—остров Русский во Владивостоке произошла перестрелка, сообщает РЕН ТВ. Пострадал мужчина, возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), передает региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 22 июля недалеко от улицы Проселочная. 39-летний мужчина был ранен в голову из огнестрельного оружия. На месте происшествия изъяты гильзы от оружия, личность подозреваемого установлена, какие-либо подробности не приводятся.

РЕН ТВ пишет, что очевидцы заметили на дороге «группу вооруженных людей», их число не называется. Участников конфликта разыскивают.

Лаура Кеффер