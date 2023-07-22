Компания пермского поставщика продуктов питания купила у госкорпорации 7 га в Верхних Муллах

Финансовый институт «ДОМ.РФ» подвел итоги вчерашнего аукциона по продаже земельного участка в 7,39 га в пермском микрорайоне Верхние Муллы (Пермский муниципальный округ). Согласно протоколу итогов торгов, всего поступило 4 заявки: от двух юрлиц – ООО «Аэлита» (Пермь) и ООО «Полипром» (Свердловская область), а также от двух ИП: Евгении Бочкареве и Евгении Курганском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ» Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ»

При стартовой цене в 20,1 млн руб. лучшую заявку предоставила пермская компания. Она готова заплатить за актив 40, 8 млн руб.

ООО «Аэлита» контролируется двумя учредителями компании «Фуд Трейд» (дистрибутор продуктов питания) Сергеем Лютаревичем и Николаем Бараевым.

Согласно документации: вид разрешенного использования территории – для магазинов и торговых комплексов. Рядом с участком, выставленным на торги, проходит Западный обход Перми, по другую сторону транспортной магистрали расположены гипермаркеты «Метро» и Castorama.

Ранее «ДОМ.РФ» уже пытался продать на торгах эту площадку в Верхних Муллах, но на участие в аукционах никто не заявлялся.