С 27 июля на месяц ограничат движение автомобилей на границе Челябинской области с Казахстаном

В период с 27 июля по 25 августа в автомобильном пропускном пункте «Бургистое», через который транспорт следует из Челябинской области в Казахстан (Костанайская область) и обратно, ограничат движение. Как сообщают в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, напротив казахского пункта пропуска «Кайрак» планируется проведение ремонтных работ покрытия полотна.

«В этой связи возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур»,- говорится в сообщении ведомства. Вместо этого КНБ Казахстана предлагает гражданам пересекать границу из Костанайской области через другие пункты.