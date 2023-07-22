В Краснодаре неизвестный распылил газовый баллончик в кабине трамвая

В Краснодаре ищут неизвестного мужчину, который распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10. Об этом сообщает пресс-служба МУП КТТУ.

Инцидент произошел 21 июля около 18:00. По информации трамвайно-троллейбусного управления, за пару остановок до конечной в Комсомольском микрорайоне в трамвай вошли двое мужчин, которые открыто распивали пиво в вагоне.

На конечной «Улица Тюляева» они вышли вместе со всеми пассажирами, однако затем один из них вернулся и брызнул водителю из баллончика в кабину. Пассажиров на момент происшествия в салоне уже не было. Водитель от вызова скорой помощи отказался, однако на место вызвали сотрудников полиции.

Александр Орлов

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