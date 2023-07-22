Оппозиционный политик получил штраф сразу на 250 тыс. рублей

Дзержинский райсуд Перми в минувший четверг признал жителя города виновным в административном правонарушении, предусмотренного ч.5 ст.20.1 КоАП РФ, сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным инстанции, в мае 2023 года пермяк на своей странице в ВК разместил публикацию, которая содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств президента РФ Владимира Путина. Ответчик в суд не явился.

«Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, личность виновного, отсутствие смягчающих обстоятельств, наличие отягчающего обстоятельства, а именно повторное совершение однородных административных правонарушений, суд наказал жителя Перми на 250 тыс. рублей, заявили в инстанции.

Имя правонарушителя судом не названо. ИА «Текст» обратил внимание, что в этот день суд по указанной статье привлек к административной ответственности только одного человека – экс-депутата заксобрания и оппозиционного политика Константина Окунева.

В начале июня господин Окунев сообщал в своем телеграм-канале о поступившей ему повестке с требованием явиться в Дзержинский отдел полиции Перми для составления административного протокола. Нарушение закона полицейские усмотрели в одной из записей, опубликованной господином Окуневым в соцсети. По мнению полицейских, в записи господин Окунев негативно отозвался о президенте РФ Владимире Путине.

Таким образом, суд вынес уже восьмой по счету протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева. Суды оштрафовали оппозиционера в общей сложности более чем на 280 тыс. руб.