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обновлено 10:43

Детские сады Ижевска прошли приемку перед учебным годом

В столице Удмуртии завершилась приемка дошкольных учреждений к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, всего было проинспектированно 145 детских садов. Все учреждения полностью готовы к приему детей.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В дошкольных учреждениях открылись новые студии, кабинеты для дополнительных занятий и лаборатории. В помещениях оборудованы игровые, развивающие и обучающие панели, а также интерактивные игры. Особое внимание уделено обновлению воспитательно-образовательному материалу в патриотических центрах.

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