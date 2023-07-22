Детские сады Ижевска прошли приемку перед учебным годом

В столице Удмуртии завершилась приемка дошкольных учреждений к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, всего было проинспектированно 145 детских садов. Все учреждения полностью готовы к приему детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В дошкольных учреждениях открылись новые студии, кабинеты для дополнительных занятий и лаборатории. В помещениях оборудованы игровые, развивающие и обучающие панели, а также интерактивные игры. Особое внимание уделено обновлению воспитательно-образовательному материалу в патриотических центрах.