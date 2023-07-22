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Житель Удмуртии перевел мошенникам более 600 тысяч рублей для заработка на криптовалюте

Житель Сюмсинского района перевел мошенникам более 600 тыс. руб., желая заработать на торговле криптовалютой. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 58-летний мужчина дважды стал жертвой мошенников.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В феврале 2023 года мужчина получил в мессенджере от неизвестного пользователя предложение вложить деньги в криптовалюту. После этого он перевел 132 тыс. руб. по указанному номеру телефона.

В июне мужчина также в мессенджере получил сообщение с предложением об оказании юридической помощи по возврату ранее вложенных средств в криптовалюту. Он оформил два онлайн-кредита и перевел на 4 банковских счета общую сумму 470 тыс. руб. Не получив обещанный возврат, мужчина обратился в полицию.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данным фактам.

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