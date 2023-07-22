Бывший начальник пермской «Звезды» пригодился в Омске

Известный в Перми футбольный специалист, 68-летний Валерий Волошин назначен начальником команды ФК «Иртыш» (Омск). Об этом сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее господин Волошин работал в Перми. Он был в 1997 году последним начальником первой профессиональной футбольной команды региона - «Звезды», затем участвовал в возрождении команды в 2018 году. Вторая «Звезда» прекратила свое существование в 2022 году, уступив место на всероссийской арене ФК «Амкар».

Отметим, что руководит омской командой Валерий Петраков, который вывел клуб в «золотую» группу дивизиона «А». Он является президентом клуба и главным тренером команды. Ранее Пертаков работал в пермском ФК «Звезда» главным тренером.