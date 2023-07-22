Жителю Можгинского района выдано предостережение за нарушение требований по содержанию пчел

Жителю Нынек Можгинского района выдано предостережение за нарушение требований ветеринарного законодательства России при содержании медоносных пчел в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Специалистами надзорного органа установлено, что улья находятся от соседнего участка, где также расположено помещение с крупным рогатом скотом, менее 3 м и с направлением в его сторону летков, а также отсутствует сплошное ограждение.

Помимо этого, владелец пчел не проводил диагностических исследований и обработок против заразных болезней насекомых.