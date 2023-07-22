Экс-активистка оппозиционного медпрофсоюза возглавила компанию по производству судов

Бывший заместитель независимого профсоюза медиков «Альянс врачей» (внесен Минюстом в список НКО — иностранных агентов) Анастасия Тарабрина стала владелицей и директором ООО «Черная щука». Компания была зарегистрирована 18 июля, основным видом деятельности ООО является строительство прогулочных и спортивных судов.

Госпожа Тарабрина появилась в федеральной новостной повестке в связи с протестными акциями, организованными «Альянсом врачей». Весной 2021 года она сообщила, что покидает профсоюз, объяснив свое решение тем, что организация стала уделять много внимания политической деятельности.

По данным «Ъ-Прикамье», госпожа Тарабрина является родственницей Ильи Запорожца, который вместе Павлом Говером и Егором Говером развивает известный среди туристов и спортсменов-водников бренд Black Pike («Черная щука», англ.), под которым производятся пакрафты и гермоупаковка.