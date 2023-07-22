Байден пригласил главу ЦРУ Бернса в свой кабинет

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс может войти в кабинет президента США Джо Байдена. По данным The Washington Post, господин Бернс продолжит руководить ЦРУ, поэтому его роль сильно не изменится.

«Я рад сообщить, что пригласил директора ЦРУ Билла Бернса стать членом моего кабинета. <...> Он руководит с достоинством и представляет лучшее, что есть в Америке, и я надеюсь на продолжение работы с ним в ближайшее время»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Кабинет президента США включает высшие должностные лица. Их назначает глава государства с согласия Сената Конгресса США. В текущий состав входят вице-президент и 15 министров.

Как пишет The Washington Post, получение доступа в кабинет Джо Байдена даст Уильяму Бернсу возможность участвовать в заседаниях кабинета вместе с госсекретарем и министрами, а также с директором Национальной разведки Эврил Хэйнс. По данным газеты, господин Бернс не будет брать на себя какие-либо «политические обязанности».

Леонид Уварчев