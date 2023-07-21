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Гражданин Германии в Липецке заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО

Правительство Липецкой области сообщило о «немце», который на территории региона заключил контракт с Минобороны РФ и «отправился на фронт». Иные персональные данные бойца власти не раскрыли.

В облправительстве отметили, что иностранцы, которые заключают в Липецкой области контракты на военную службу, получают гражданство РФ в упрощенном порядке. Эта льгота распространяется также на детей, супругов и родителей контрактника.

Кроме того, при поступлении на службу кандидат может получить единовременно до 445 тыс. руб., подсчитали региональные власти (речь идет о выплате из бюджета субъекта 50 тыс. руб., из федерального – 195 тыс. руб., и 200 тыс. выплачивается некоторыми предприятиями). При выполнении задач в зоне специальной военной операции минимальное денежное довольствие составляет от 204 тыс. руб., напомнили чиновники.

Владимир Зоркий

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