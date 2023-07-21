Круизным лайнерам запретят заходить в центр Амстердама

Власти Амстердама проголосовали за решение о запрете круизным лайнерам заходить в центр города. Как сообщает BBC, власти города уже давно говорили о необходимости ограничения числа приезжающих в город туристов и снижения вредных выбросов.

Амстердам ежегодно посещают более 20 млн туристов, и в город заходят более 100 круизных лайнеров. В прошлом году мэр Фемке Халсема жаловалась на то, что, хотя лайнеры привозят в город огромное количество туристов, те ничего не делают для экономики города: их выпускают на берег на пару часов, они успевают только поесть в сетевых закусочных, но не идут в музеи и не покупают сувениры. Кроме того, не все туристы ведут себя прилично, и после их пребывания город тратит средства на то, чтобы привести улицы и заведения в порядок.

И еще одна причина запрета захода лайнеров заключается в необходимости снижения загрязнения воздуха в городе. По данным исследования, проведенного в 2021 году, один большой круизный лайнер за один день выбрасывает в воздух в своих выхлопах столько же оксидов азота, сколько 30 тыс. больших грузовиков. Теперь ожидается, что будет рассмотрен вопрос о закрытии центрального терминала, к которому швартовались круизные лайнеры и который расположен рядом с центральным железнодорожным вокзалом Амстердама. Вместо него предлагается сделать терминал за пределами города.

Алена Миклашевская