В Белгородской области под обстрел попали два села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины двух сел в Краснояружском районе.

Пострадавших нет, но есть повреждения. Так, в селе Вязовое осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль, в селе Графовка — линия электропередачи. «Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовый обход территорий продолжается»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. Только за последние сутки по территории региона было выпущено более 100 снарядов. На село Вязовое пришлось восемь артиллерийских атак, а на Графовку — четыре. Пострадавших не было, но осколки снарядов выбили окна и посекли фасады и крыши в трех домах. Также из артиллерии обстреляна окраина села Поповка, где были повреждены линии газо- и электроснабжения.

Из-за обстрелов в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Власти оценивают стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж