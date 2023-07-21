Если говорить о завышении цен по госконтрактам, то Саратовская область — не уникальный в этом плане регион. Это общая тенденция для страны с учетом того, что из года в год растет число уголовных дел по факту завышения цен (разница, согласно материалам, примитивно расхищается).

Дмитрий Тортев

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В качестве недавнего примера напомню недавнее заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что казначейские проверки расхода бюджетных средств на проведение СВО позволили снизить цену госконтрактов на 10 млрд руб. Это как раз сумма первоначального завышения начальной цены.

Исходя из тех документов, которые опубликовала Счетная палата Саратовской области, сложно однозначно оценить выводы насчет госзакупок компьютеров. Дело в том, что реестр Минцифры, на основании которого должны проводиться госзакупки компьютерного оборудования, недостаточно «обкатан». Во-вторых, в этот реестр регулярно вносятся поправки. Как пример, недавно из перечня вычеркнули отечественный софт, созданный на базе открытого кода. Кроме того, по оборудованию с теми же отечественными системами на базе Linux необходимо дополнительно привлекать специалиста, чтобы разбираться с новым ПО. В противном случае компьютеры будут просто стоять для красоты и «галочки». Впрочем, если прокуратура выяснит, что закупленное оборудование не используется, то администрацию учреждения могут привлечь к ответственности.

Подобное можно сказать и о закупках мебели. Но здесь уже может влиять тот факт, что на федеральном уровне по-прежнему не выработано единой методики по расчету ценообразования. Сюда входят множество данных — расстояние между заказчиком и исполнителем, колебание курса и так далее.

В итоге, с одной стороны сложившаяся ситуация открывает дорогу для проведения махинаций с целью хищений на закупках. С другой стороны, чиновникам необходимо выполнять показатели нацпроектов и отчитываться об их кассовом исполнении. А отчеты идут в виде процента освоения средств и количества закупленных единиц.

Поэтому Счетная палата Саратовской области указывает лишь на признаки нарушений по ценообразованию. Но окончательный вердикт по спекулятивной наценке будут уже совместно выносить правоохранительные органы совместно с аудиторами. Если будет выявлен факт необоснованного ценообразования, то в этом могут усматриваться признаки состава уголовного преступления.

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