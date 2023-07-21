Прокуратура разрешила ввести в строй пермский ТЦ, закрытый пять лет назад

Новый собственник ТЦ «Лайнер» устранил нарушения пожарной безопасности и возобновит эксплуатацию, сообщила сегодня краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По прошествии пяти лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме», - уточняется на сайта краевой прокуратуры.

Напомним, в 2018 году приставы закрыли торговый центр на Бульваре Гагарина, 46 из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Система автоматического пожаротушения была неисправной, а новую систему не разработали. В здании также имелось множество иных нарушений.

В этом году ТЦ «Лайнер» сменил собственников. Как сообщал «Ъ-Прикамье», ими стали бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, консолидировавшие порядка 70% площадей здания. Сейчас новые собственники докупают помещения в ТЦ.

Девятиэтажное здание ТЦ «Лайнер» общей площадью 8,8 тыс. кв. м построено в 2006 году холдингом «Сатурн-Р». По данным группы ТЦ ВКонтакте, объект имеет грузовые и пассажирские лифты, эскалаторы до пятого этажа и парковку.