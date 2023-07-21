«Определение будет полезно для дольщиков на всей территории РФ»

Верховный суд встал на сторону дольщиков в споре с «Фондом развития территорий». Это решение крайне важно для участников строительства, которые своевременно не обратились с заявлением к конкурсному управляющему для установления требований в реестре. При этом, имеется судебная практика нижестоящих судов в пользу дольщиков, но она единична, определение ВС РФ позволит систематизировать подход по данной категории дел.
Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова
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Недостаточность правовой грамотности населения, а также иные обстоятельства, к сожалению, приводят к тому, что дольщики обращаются с заявлениями уже после того, как фонд принимает решение о достройке дома. И не могут рассчитывать на получение квартиры, восстановления своего конституционного права на жилище. Полученное возмещение такой альтернативой не является, так как не позволяет дольщику приобрести равноценное жилье и компенсировать сопутствующие убытки.
В свою очередь, Верховный суд справедливо отметил, что применяемая при урегулировании обязательств застройщика перед дольщиками процедура — направлена на заверение строительства, а «Фонд развития территорий» и фонды субъектов фактически содействуют дольщикам в разрешении кризисной ситуации, возникшей при банкротстве застройщика, с целью получения дольщиками жилья.
При этом, законодатель неспроста изменил в 2019 году порядок включения в реестр, возложив на управляющего обязанность по самостоятельному включению на основании информации, размещенной органом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Более упрощенный порядок формирования реестра требований участников строительства, должен обеспечивать интересы максимального количества граждан-участников строительства на дату принятия фондом решения о финансировании мероприятий по завершению строительства. Основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан — участников строительства как непрофессиональных инвесторов.
Определение будет полезно для дольщиков на всей территории РФ, где объекты переданы на дострой региональным Фондам. Так, в настоящее время с такой проблемой в т. ч. столкнулись дольщики известного долгостроя ЖК «Новокосино-2».