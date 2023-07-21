«Определение будет полезно для дольщиков на всей территории РФ»

Верховный суд встал на сторону дольщиков в споре с «Фондом развития территорий». Это решение крайне важно для участников строительства, которые своевременно не обратились с заявлением к конкурсному управляющему для установления требований в реестре. При этом, имеется судебная практика нижестоящих судов в пользу дольщиков, но она единична, определение ВС РФ позволит систематизировать подход по данной категории дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова

Фото: предоставлено автором Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова

Фото: предоставлено автором

Недостаточность правовой грамотности населения, а также иные обстоятельства, к сожалению, приводят к тому, что дольщики обращаются с заявлениями уже после того, как фонд принимает решение о достройке дома. И не могут рассчитывать на получение квартиры, восстановления своего конституционного права на жилище. Полученное возмещение такой альтернативой не является, так как не позволяет дольщику приобрести равноценное жилье и компенсировать сопутствующие убытки.

В свою очередь, Верховный суд справедливо отметил, что применяемая при урегулировании обязательств застройщика перед дольщиками процедура — направлена на заверение строительства, а «Фонд развития территорий» и фонды субъектов фактически содействуют дольщикам в разрешении кризисной ситуации, возникшей при банкротстве застройщика, с целью получения дольщиками жилья.

При этом, законодатель неспроста изменил в 2019 году порядок включения в реестр, возложив на управляющего обязанность по самостоятельному включению на основании информации, размещенной органом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Более упрощенный порядок формирования реестра требований участников строительства, должен обеспечивать интересы максимального количества граждан-участников строительства на дату принятия фондом решения о финансировании мероприятий по завершению строительства. Основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан — участников строительства как непрофессиональных инвесторов.

Определение будет полезно для дольщиков на всей территории РФ, где объекты переданы на дострой региональным Фондам. Так, в настоящее время с такой проблемой в т. ч. столкнулись дольщики известного долгостроя ЖК «Новокосино-2».