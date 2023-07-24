Адаптация нетвердой поступью

Сведения о том, как IT-сектор и в целом отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) адаптируются к санкциям, фрагментарны и противоречивы. Официальные органы генерируют некоторое количество новостей о ходе импортозамещения иностранного программного обеспечения, сообщают о введенных льготах и время от времени дают оценки доли вернувшихся в Россию айтишников. Все это создает ощущение, что процесс адаптации к санкциям идет, и возможно, даже успешно. В связи с этим интересно совместное исследование по теме от ЦМАКП и Фонда развития интернет-инициатив — прежде всего тем, что в нем есть выдержки из интервью с работниками отрасли, что называется, «без прикрас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Венера Петрова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как известно, прежде всего расширение санкций поставило ИКТ-бизнес перед необходимостью начать приспосабливаться к ограничениям импортных поставок микроэлектроники, к сложностям с использованием иностранного программного обеспечения и к всплеску эмиграции специалистов. В целом эксперты резюмируют, что адаптация по трем этим направлениям идет с переменным успехом. Так, выяснилось, что отечественное оборудование может заменить импортное только в отдельных областях — как аккуратно выражаются эксперты, сотрудничество с российскими производителями носит ограниченный характер вследствие недостаточного качества и количества продукции.

Ситуация с иностранным софтом разнообразее. Адаптация к ограничениям идет как через использование пиратских версий и покупку лицензий по серым схемам, так и посредством перехода на российские аналоги (или на продукцию дружественных стран) и разработку собственных программ. В некоторых организациях при этом просто отключили доступ в сеть для иностранного ПО и продолжили работать, даже не рассматривая российские аналоги. Респондент из сферы планирования авиаперелетов рассказал, что после отключения большей части западных программ в компании поняли, что теперь все придется считать в Excel,— и сократили выполняемые операции до необходимого минимума. Наконец, на рынке труда отъезд IT-разработчиков (преимущественно из небольших команд, работавших в интересах иностранных компаний или в транснациональных группах) сочетался с сохранением кадров в крупных российских ИКТ-компаниях и даже переходом в них части специалистов из закрытых подразделений зарубежных организаций, а также с появлением большого числа выпускников онлайн-курсов. В итоге сейчас возможности, появившиеся из-за высвобождения работников, для нанимателей сочетаются с потерями от ограничений и релокации кадров.