Компания Alfa Romeo возобновит выпуск спорткара 4С и выпустит единственный экземпляр модели в рамках проекта Designer's Cut.

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Заводская программа персонализации Reloaded by Creators под началом дизайнера Alfa Romeo Алессандро Макколини разработала три схемы оформления купе, из которых по итогам голосования в соцсетях будет выбрана одна. Версию-победителя и воплотят в реальном автомобиле.

Алое купе 4C Tributo отсылает к спортару Alfa Romeo 33 Stradale эпохи 1960-х, матово-серая двухдверка 4C Corsa отдает дань уважения автоспортивной истории бренда, а светло-голубой 4C Leggenda посвящен классическим моделям марки.

Напомним, производство Alfa Romeo 4C, оснащенной 240-сильным 1,75-литровым турбомотором с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, завершилось в 2020 году. Специальная версия посвящена 10-летию дебюта модели, которую впервые показали в 2013 году.

Максим Вершинин

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